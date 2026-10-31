Tráiler choca contra puente en Av. Díaz Ordaz

De acuerdo con lo que el conductor comentó a las autoridades, otro vehículo le habría cerrado el paso, lo que provocó que perdiera el control.

Un tráiler protagonizó un aparatoso accidente sobre la avenida Díaz Ordaz en San Pedro, poco antes de llegar al cruce con Corregidora, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad, derribara un señalamiento vial tipo bandera y terminara impactándose contra un costado del puente.

Tras el choque, el vehículo de transporte pesado quedó detenido sobre la lateral de esta importante arteria. A pesar de lo aparatoso del percance, el operador logró salir por su propio pie y no presentó lesiones.

De acuerdo con lo que el conductor comentó a las autoridades, otro vehículo le habría cerrado el paso, lo que provocó que perdiera el control. Sin embargo, las circunstancias del accidente todavía eran investigadas.

Uno de los principales riesgos fue el derrame de diésel que quedó sobre la lateral, por lo que elementos de Protección Civil realizaron labores para absorber el combustible y evitar que representara un peligro para automovilistas y peatones.

Debido a estas condiciones, la lateral permaneció cerrada y los usuarios del transporte público tuvieron que descender a varios metros del lugar y continuar su camino por la banqueta, sin poder utilizar la zona afectada.

Una grúa acudió para retirar el tráiler, mientras que las autoridades realizaban las maniobras correspondientes. El cierre provocó importantes afectaciones viales, principalmente para quienes se desplazaban desde García y Santa Catarina hacia Monterrey, por lo que se pidió a los conductores tomar vías alternas.