Tráiler choca contra poste en la carretera a Saltillo

Un camión de carga pesada protagonizó un aparatoso choque que está provocando importante congestionamiento vial en la carretera a Saltillo, en Santa Catarina.

El percance carretero se registró la mañana de este jueves en el kilómetro 56 de la carretera a Saltillo, a la altura del entronque para tomar el Periférico.

Según información preliminar, el operador de este tráiler se habría dormitado, por lo que perdió el control, viró la pesa unidad y tras brincar el camellón central chocó contra un poste de concreto y arrastró otro poste que terminó en un tejaban.

El tráiler quedó detenido en los carriles contrarios, es decir, en dirección a Saltillo, el poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedó sobre la cabina de la unidad.

Al sitio arribaron elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina para auxiliar al operador, quien resultó con golpes leves.

Elementos de la Guardia Nacional se encuentran resguardando la zona y agilizando el paso de vehículos y camiones de carga pesada, debido a que solo quedó un carril abierto a la circulación.