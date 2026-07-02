Tráiler choca con camioneta y vuelca en Montemorelos

El tráiler de carga pesada transportaba dos remolques cargados de madera que quedaron regados en su totalidad en la carpeta asfáltica.

Un accidente vial choque y volcadura se registró en la carretera nacional donde participó un tráiler y una camioneta que terminó volcada.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades señalaron que el accidente se registró en el kilómetro 200 de la carretera nacional en el mencionado municipio.

El tráiler de carga pesada transportaba dos remolques cargados de madera que quedaron regados en su totalidad en la carpeta asfáltica.

La unidad quedo atravesada en ambos carriles de circulación obstruyendo la vialidad en ambos sentidos de circulación.

En los carriles de circulación la vialidad fue desviada por lideramientos de Montemorelos.

El conductor del tráiler resultó ileso y el de la camioneta que quedó volcada también resultó con golpes leves