Tráiler cargado con hielo se vuelca sobre la carretera a Reynosa

Se reportó que el chofer, de 27 años, presentó múltiples contusiones, así como la posible fractura de su rodilla derecha y el tobillo izquierdo

Un tráiler cargado con hielo terminó volcado sobre la carretera Reynosa-Monterrey, a la altura del municipio de Los Ramones, hasta donde acudieron diversos cuerpos de rescate.

De acuerdo con las autoridades, fue poco antes de las 05:00 horas de este viernes que el conductor del vehículo de carga pesada que transportaba 20 toneladas de hielo perdió el control de la unidad sobre el kilómetro 64 de la citada vía y volcó la unidad.

Debido a esto, la carga terminó regada a los lados de la carretera, los cuales se vieron cubiertos de líquido debido al derretimiento del hielo.

Hasta el lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal junto con personal de la corporación en Los Ramones y Cadereyta; una unidad médica; así como elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil.

El conductor de la unidad, cuyo nombre no fue revelado, salió con vida, pero con lesiones de consideración, pues quedó atrapado en la cabina del tráiler, por lo que tuvo que ser liberado con equipo hidráulico.

Se reportó que el chofer, de 27 años, presentó múltiples contusiones, así como la posible fractura de su rodilla derecha y el tobillo izquierdo, por lo que fue trasladado de emergencia hacia el Hospital General de Juárez para su atención.

Ya se descartaron riesgos adicionales en el lugar y solamente se realizan las maniobras para retirar el tráiler.