Tráiler cae de puente en Salinas Victoria; reportan lesionados

Debido a las maniobras de atención, la circulación con dirección al sur sobre la Carretera a Colombia fue cerrada temporalmente.

Un accidente vial se registró este sábado sobre la Carretera a Colombia, a la altura de la entrada al Interpuerto, luego de que un tráiler cayera desde un puente elevado, dejando como saldo preliminar personas lesionadas y una importante movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con el reporte inicial, unidades de Protección Civil de Nuevo León acudieron al cruce del Bulevar Interpuerto Paseo Elevado y la Carretera a Colombia tras recibir el aviso de que un tractocamión había caído del puente. En el lugar se informó que el conductor permanecía al interior de la unidad.

El vehículo involucrado es un tráiler que transportaba estructuras metálicas tipo estantes en dos cajas secas. Tras el accidente, las autoridades implementaron labores de rescate y evaluación de riesgos en la zona.

Debido a las maniobras de atención, la circulación con dirección al sur sobre la Carretera a Colombia fue cerrada temporalmente, generando afectaciones al tránsito vehicular.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de lesionados ni las causas que originaron el percance.