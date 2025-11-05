Tráiler atropella a ciclista y lo deja gravemente en San Nicolás

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al ciclista en estado de salud grave a una unidad médica cercana luego de quedar atrapado en las llantas traseras

Con múltiples fracturas y traumatismo en gran parte de su cuerpo, un joven de 24 años identificado como Mario Escudero resultó gravemente herido luego de ser atropellado por un tráiler mientras circulaba a bordo de su bicicleta.

El accidente ocurrió sobre la avenida Los Ángeles, a la altura de su cruce con Alfonso Reyes, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con los primeros reportes, Mario se desplazaba en una bicicleta en color guindo con plata cuando fue embestido por un tráiler perteneciente a la empresa GM Transportes. El impacto fue tan fuerte que la bicicleta quedó completamente destrozada, partida en dos, tras ser aplastada por las llantas traseras de la pesada unidad.

El joven quedó atrapado entre las ruedas del camión, por lo que elementos de Protección Civil de San Nicolás, con apoyo de personal de Protección Civil de Monterrey, realizaron maniobras de rescate para liberarlo.

Una vez rescatado, fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Las autoridades viales investigan las causas del accidente y la presunta responsabilidad del conductor del tráiler.