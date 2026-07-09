Tráiler atorado al intentar incorporarse a salida de San Pedro

El percance ocasionó daños en la banqueta, el desagüe, el camellón divisorio, además de una luminaria y parte del cableado de la zona.

Un tráiler de un remolque quedó atorado luego de que el conductor presuntamente intentó incorporarse de manera imprudente a una salida no apta para vehículos de esas dimensiones, provocando daños a la infraestructura vial y afectaciones a la circulación sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez.

El accidente se registró a la altura de la salida hacia la calzada Mauricio Fernández, en la colonia Miravalle, en los límites de Monterrey con San Pedro.

La caja del remolque terminó sobre la banqueta y quedó ligeramente inclinada, a punto de volcar hacia el área del desagüe. Las llantas traseras quedaron atrapadas en el canal, mientras que la cabina invadió parcialmente los carriles de circulación sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez.

El percance ocasionó daños en la banqueta, el desagüe, el camellón divisorio, además de una luminaria y parte del cableado de la zona.

Las maniobras para retirar la unidad se prolongaron durante casi dos horas. En un primer intento arribó una grúa, sin embargo, sus capacidades fueron insuficientes para mover el tráiler. Posteriormente llegó una unidad de mayor capacidad que logró levantar la caja del remolque, mientras que el propio conductor, realizando varias maniobras en reversa, consiguió liberar la unidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como oficiales de Policía y Tránsito de Monterrey, quienes realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las labores para restablecer la circulación.