Tráiler arrolla y mata a repartidor; conductor huye

Un repartidor murió al ser golpeado presuntamente por la caja de un tráiler mientras empujaba su motocicleta averiada junto a una mujer.

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Un repartidor murió luego de ser arrollado por un tráiler cuando se encontraba junto a su motocicleta descompuesta, en el municipio de Zuazua.

La víctima fue identificada como Leo Medrano por paramédicos y personas que llegaron al sitio. Al momento del accidente vestía una sudadera azul.

Los hechos ocurrieron al filo de las 23:00 horas del miércoles, en el entronque de la carretera a Laredo con la carretera a Salinas Victoria, en Zuazua.

De acuerdo con los primeros reportes, el repartidor viajaba acompañado de una mujer cuando la motocicleta presentó una falla mecánica, por lo que ambos comenzaron a empujarla para intentar avanzar.

Sin embargo, mientras se encontraban en esa situación, pasó un tráiler que presuntamente golpeó con la caja de carga al conductor de la motocicleta, quien cayó sobre la carpeta asfáltica y murió en el lugar.

La mujer que lo acompañaba logró ponerse a salvo y no fue alcanzada por la pesada unidad.

Tras el accidente, se reportó que el conductor del tráiler involucrado huyó del sitio, por lo que las autoridades deberán investigar los hechos para identificarlo y establecer cómo ocurrió el atropello.

En el lugar, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para investigar el accidente.