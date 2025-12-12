Traía auto robado, placas colgadas y drogas en Guadalupe

Su captura fue gracias a labores de inteligencia y del seguimiento de la camioneta Suburban blanca mediante videos de cámaras de seguridad

Elementos de la Policía de Guadalupe capturaron a un hombre en una camioneta que presuntamente robó el pasado domingo en la colonia León XIII y en la que circulaba con placas colgadas.

Fue identificado como Julio N, y traía 42 dosis de drogas, como cristal y mariguana, réplicas de dos armas de fuego y una báscula digital.

Su captura fue gracias a labores de inteligencia y del seguimiento de la camioneta Suburban blanca mediante videos de cámaras de seguridad.

El dueño de la camioneta había reportado el robo el pasado domingo. Ese día, afuera de su casa, dos sujetos lo despojaron de su cartera y las llaves del vehículo, en el que escaparon.

Los policías municipales siguieron la trayectoria de la camioneta y lo ubicaron en un domicilio de la colonia Escamilla, a 2.5 kilómetros de donde se cometió el robo.

Pero a la camioneta ya le habían hecho cambios en la carrocería y en las vistas, además de que los rines habían sido pintados.

Con el número de serie, la Policía detectó que había sido sustraída, y que traía placas de otro vehículo.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, equiparable al robo de vehículo, además de falsificación y uso de documentos ajenos.