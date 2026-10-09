Tragedia se repite en colonia Bella Vista; hallan hombre sin vida

La vivienda ubicada en la colonia Bella Vista, vuelve a ser escenario de una tragedia; un cuerpo fue localizado tras un incendio que alertó a vecinos.

Por segunda ocasión en apenas dos meses, un hombre fue localizado sin vida en el mismo domicilio ubicado en el cruce de las calles Anastacio Bustamante y Luis Mora.

Fue a las 8:30 de la mañana cuando una columna de humo que provenía del inmueble alertó a vecinos de la zona, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio.

Al llegar, elementos de Protección Civil y policías municipales encontraron al hombre sin vida al interior de la propiedad.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. De manera preliminar, se presume que podría tratarse de un adulto que vivía en situación de calle y que habría utilizado este inmueble como refugio.

Lo que llama la atención es que el pasado 11 de agosto otro hombre también fue encontrado sin vida dentro de esta misma propiedad.

En aquel caso, presuntamente, el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

Ahora, dos meses después, nuevamente un hombre pierde la vida en este inmueble, aunque en este segundo caso todo apunta a que habría fallecido por un incendio provocado al interior ya que fue encontrado con quemaduras en su piel.

La propiedad se encuentra además a aproximadamente 50 metros de INDI Hogar y Comedor, por lo que no se descarta que personas en situación de calle de la zona pudieran utilizar el inmueble como refugio; sin embargo, esto deberá ser confirmado por las autoridades.

Por ahora, las investigaciones buscan establecer la identidad de la víctima, las circunstancias de su deceso y el origen del incendio.