Tragedia en Montemorelos: muere persona en el río Ramos

El reporte una persona ahogada en una comunidad alejada de Montemorelos movilizó a los cuerpos de emergencia y de policía.
De acuerdo al reporte de la autoridad señalaron que recibieron el reporte de una persona flotando dentro del río Ramos en la comunidad Fraile pasando el Faro.
A llegar los cuerpos de emergencia de Protección Civil localizaban a un hombre y el cuerpo fue rescatado y al revisarlo ya no contaba.
El lugar donde se realizó el hallazgo de la persona fue acordonado por la policía local de Montemorelos y posteriormente agentes ministeriales arribaron al lugar donde se registró el hallazgo.
Las autoridades investigan las causas de su muerte.