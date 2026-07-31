Tragedia en Montemorelos: muere persona en el río Ramos

Por: Alejandro García 30 Julio 2026, 13:17 Compartir

De acuerdo al reporte de la autoridad señalaron que recibieron el reporte de una persona flotando dentro del río Ramos en la comunidad Fraile pasando el Faro.

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El reporte una persona ahogada en una comunidad alejada de Montemorelos movilizó a los cuerpos de emergencia y de policía. De acuerdo al reporte de la autoridad señalaron que recibieron el reporte de una persona flotando dentro del río Ramos en la comunidad Fraile pasando el Faro. A llegar los cuerpos de emergencia de Protección Civil localizaban a un hombre y el cuerpo fue rescatado y al revisarlo ya no contaba. El lugar donde se realizó el hallazgo de la persona fue acordonado por la policía local de Montemorelos y posteriormente agentes ministeriales arribaron al lugar donde se registró el hallazgo. Las autoridades investigan las causas de su muerte.