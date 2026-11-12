Tragedia en General Bravo: muere niño de 9 años tras volcadura

De acuerdo con la información, la familia es originaria de Reynosa, Tamaulipas, y viajaba a bordo del automóvil compacto cuando ocurrió la volcadura.

Un niño de 9 años murió y otros tres integrantes de una familia resultaron lesionados, luego de que el automóvil en el que viajaban volcara sobre la Carretera Libre a Reynosa, en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

El accidente fue reportado poco después de las 21:00 horas del martes, a la altura del kilómetro 157, en el punto conocido como Puente La Sierrita, donde terminó volcado un automóvil Nissan March, en color vino.

Tras el percance, el menor identificado como Iker Rodrigo, de 9 años, salió proyectado del vehículo, por lo que perdió la vida en el lugar.

En tanto, su hermana Camila, de aproximadamente 3 a 4 años, resultó lesionada, al igual que sus padres, identificados como Yahaira y Rodrigo.

De acuerdo con la información relacionada con el accidente, la familia es originaria de Reynosa, Tamaulipas, y viajaba a bordo del automóvil compacto cuando ocurrió la volcadura.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio para brindar atención a los sobrevivientes y realizar las maniobras correspondientes, mientras las autoridades tomaron conocimiento del fatal accidente.