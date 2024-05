Tragedia en evento político pudo evitarse, dicen expertos

Expertos señalan omisión de Protección Civil de San Pedro por no detener evento de Movimiento Ciudadano ante avisos de ráfagas de 70 km/h

La tragedia, que cobró la vida de nueve personas durante el cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, pudo evitarse, ya que existía un pronóstico oficial de ráfagas de viento por hasta 70 kilómetros por hora.

Así lo advierten líderes de la comunidad y expertos en la materia, quienes cuestionan que Protección Civil de San Pedro no determinara cancelar el evento ante el crítico reporte meteorológico.

Las responsabilidades por este caso ya son investigadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), que a través de un comunicado informó que fue abierta una carpeta de averiguación y que además el campo de Beisbol El Obispo fue asegurado con custodia permanente.

Sin embargo, la dependencia no ha informado acerca de posibles líneas de investigación para fincar responsabilidades, mientras que, en medio de la consternación y luto, integrantes de la comunidad y expertos cuestionan la situación.

Protección Civil de San Pedro se ha reservado hablar al respecto, y Protección Civil de Nuevo León informó saber que su dependencia homóloga municipal realizó al menos dos revisiones a las estructuras previas al inicio del evento.

“Lo que comenta el director (de Protección Civil de San Pedro), ellos habían checado dos veces, lo que era la estructura estaba bien, por parte de nosotros se vieron los anclajes, los totem que se ponen y los dispositivos de seguridad, ambulancias, señales de emergencia, se tenía lo que marcan los protocolos”, explicó Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León.

Cuestiona inacción para suspender mitin

Dejando de lado que el mitin fuera de un partido político, Marcial Herrera señaló que el evento debió de cancelarse por los pronósticos previos que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual arrojaba que habría fuertes ráfagas de viento entre las 18:00 a las 21:00 horas.

“¿Qué pasó con San Pedro Garza García? ¿Por qué no checaste bien la estructura?, por qué tu gente de Protección Civil, que tiene la obligación, así como has clausurado obras de construcción, ¿Cómo no estuvieron al pendiente?

“Esto es del gobierno municipal de San Pedro Garza García, el que no checaron como estaba la estructura, la tenían que cancelar”, puntualizó Herrera.

Según el informe emitido por la dependencia federal, se detalla que en Nuevo León existían condiciones propicias para chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

La dependencia subrayó en su reporte que “las fuertes rachas de viento podrían ocasionar caídas de árboles y anuncios publicitarios” y que además para Nuevo León se pronosticaba la posibilidad de formación de torbellinos e incluso tornados.

Con información de elhorizonte.mx

