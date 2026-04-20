Tragedia: atropellan a vendedor mientras trabajaba en Monterrey

El hombre, que trabajaba en la vía pública vendiendo elotes, resultó con lesiones severas tras ser embestido; el conductor fue detenido

Un hombre que se encontraba trabajando como vendedor ambulante resultó gravemente herido tras ser atropellado durante la madrugada en la colonia Industrial, en Monterrey.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, donde, de acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, un vehículo impactó a la víctima mientras caminaba empujando su carrito de elotes.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, el lesionado, identificado como Margarito, de 38 años, presentaba fracturas expuestas en ambas piernas, además de hemorragia activa.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al Hospital Universitario para recibir atención especializada.

Intentó huir, pero fue detenido

Inicialmente, el conductor del vehículo, un Honda Civic, se dio a la fuga tras el impacto.

Sin embargo, fue localizado y detenido aproximadamente 500 metros más adelante por elementos de la Policía de Monterrey.

En el lugar participaron unidades de Protección Civil, Cruz Roja, Policía y personal de Movilidad municipal, quienes atendieron la emergencia y aseguraron la zona.

Las autoridades ya investigan las circunstancias del incidente para deslindar responsabilidades.