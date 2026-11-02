Tráfico cuesta a la urbe regia 19,000 millones de pesos al año

El costo de perdida en productividad en la urbe regia es de $18,986 millones de pesos con lo cual queda en segundo lugar

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Debido al tráfico asfixiante, la urbe regia pierde al año $19,000 millones de pesos en productividad, lo que equivale a casi la mitad de lo que costarán las nuevas líneas del Metro o a 3.4 veces el costo de la presa León.

Con esta cifra, Nuevo León se coloca en segundo lugar nacional, sólo por debajo de la Ciudad de México, que registra pérdidas por $81,747 millones de pesos.

En cuanto a congestionamiento vial, el municipio de San Nicolás, gobernado por el panista Daniel Carrillo, presenta los peores indicadores, al ubicarse 20% por encima del promedio de la zona metropolitana en materia de tráfico.

De acuerdo con especialistas, esto obedece a una infraestructura vial insuficiente y a la falta de estrategias de movilidad para agilizar la circulación, como los carriles de contraflujo, entre otras medidas.

De acuerdo con el estudio Costo del Tráfico: la Factura Invisible de la Congestión, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la consultora Dat's Why, los regios pierden 130 horas al año atrapados en el tráfico, lo que equivale a cinco días y medio. A nivel nacional, el promedio es de 111 horas, es decir, 4.6 días.

El estudio analizó la pérdida de productividad derivada del congestionamiento vial en 44 zonas metropolitanas del país. En el caso de Nuevo León, incluyó a 16 municipios metropolitanos.

Los resultados muestran que San Nicolás registra el índice de congestión más alto, con 1.73 puntos, donde 1 representa el 100% de la capacidad vial y 0.73 el excedente sobre esa capacidad.

El municipio menos congestionado es Ciénega de Flores, con 1.25 puntos, mientras que el promedio metropolitano se ubica en 1.43 puntos.

Esto significa que San Nicolás se encuentra 20% por encima del promedio metropolitano y casi 40% arriba del municipio con el menor nivel de congestión.

En su estudio, el IMCO explica que estas pérdidas económicas no representan un gasto directo para la población o el gobierno, sino el valor económico de las horas que las personas dejan de aprovechar al permanecer atrapadas en el tráfico vehicular.

“Este valor representa un costo de oportunidad, pues cuantifica lo que dejan de hacer mientras están atrapadas en el tráfico, como trabajar, estudiar, cuidar a otros o descansar. “La importancia de la movilidad no está únicamente en la distancia que recorren las personas, sino en el tiempo que necesitan para llegar a sus destinos. “Mientras más tiempo pasan en el tráfico, más difícil resulta acceder a empleos, escuelas y servicios, lo que limita sus oportunidades y su calidad de vida”, señala el estudio

El experto en movilidad Moisés López indicó que el análisis es sumamente revelador porque evidencia que las acciones emprendidas por los municipios y el estado siguen siendo insuficientes.

“Esta información que acaba de publicar el IMCO es una alerta, una llamada de atención de que lo que hemos hecho en los últimos años no ha sido muy útil, en términos de política pública. “Entonces yo creo que, hasta hoy, aunque hacemos muchas cosas, y hay que reconocerlo, cuando digo ‘hacemos’ me refiero a los municipios y al gobierno del estado, esas acciones siguen siendo insuficientes desde una perspectiva social”, señaló.

Donde más se batalla

En avenidas como Nogalar, Universidad y Sendero, en San Nicolás, es común circular a vuelta de rueda durante gran parte del día.

Especialistas señalan que en municipios como San Nicolás el problema se agrava por la falta de infraestructura vial. Además, no cuenta con una red eficiente de transporte intermunicipal ni con carriles de contraflujo, medidas que sí han sido implementadas en otros municipios.

“Tienen infraestructura limitada. Entre más pequeño sea el municipio y menor sea su infraestructura, más concentrados estarán los viajes y, por lo tanto, también la congestión. “Seguramente eso ocurre en San Nicolás dentro del área metropolitana, ya que es un municipio relativamente pequeño”, indicó López.

Urge coordinación

La falta de coordinación entre municipios y el Estado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para mejorar la movilidad en el área metropolitana, donde miles de personas cruzan diariamente varias ciudades para llegar a sus destinos.

Especialistas advierten que las acciones aisladas no han sido suficientes para reducir los congestionamientos, ya que los problemas de movilidad rebasan los límites territoriales de cada municipio.