Traerá frente frío 2 a Nuevo León lluvias ligeras a moderadas

El sistema frontal ingresará entre jueves y viernes, con lluvias, rachas de viento y temperaturas de hasta 10 grados durante el fin de semana

Será durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes cuando ingrese a Nuevo León el frente frío número 2 de la temporada invernal, el segundo de los 50 sistemas frontales previstos.

Protección Civil del Estado informó que el sistema frontal se desplaza hacia el noreste del país, por lo que a partir de hoy podrían registrarse lluvias de ligeras a moderadas, acompañadas de rachas de viento y un descenso gradual en las temperaturas.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la zona metropolitana de Monterrey y la región citrícola, donde se esperan acumulados de lluvia de entre 15 y 50 milímetros, así como temperaturas mínimas de hasta 10 grados centígrados durante el sábado y domingo.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas se mantendrán durante tres días: viernes, sábado y domingo. Aunque las lluvias tendrán mayor presencia en la zona metropolitana y la región citrícola, también podrían registrarse precipitaciones en las regiones norte, oriente, sur y montañosa de Nuevo León.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y las dependencias de Protección Civil.

Asimismo, recordaron que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 070 para reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo de las autoridades.