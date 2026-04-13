Trae NL de Asia inversión récord de $3,000 millones de dólares

Con estos acuerdos, aseguraron, la entidad refuerza su alianza con Asia, sumando ya 349 empresas de origen japonés y coreano en territorio regio

Tras concluir su gira por Asia, el gobernador Samuel García informó que consolidó a Nuevo León como el motor económico de México al amarrar $3,000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED).

Este capital, enfocado en los sectores de electromovilidad y tecnología, detonará la creación de 5,500 nuevos empleos en la entidad.

Con estos acuerdos, aseguraron, la entidad refuerza su alianza con Asia, sumando ya 349 empresas de origen japonés y coreano en territorio regio.

Récord en captación de inversión y empleo

En lo que va del sexenio, la administración estatal ha superado récords al superar una captación de $120,000 millones de dólares, producto de la llegada de 213 nuevas empresas y la expansión de otras 230, generando una cifra histórica de 420,000 empleos.

“Es un récord no solamente histórico sino un récord fuera de serie”, expresó el mandatario estatal. “En 4 años y medio ya van 120 billones de dólares, es decir, convertido en pesos son alrededor de 2 trillones de pesos invertidos en NL”, precisó García

Agenda en Japón y fortalecimiento diplomático

El primer punto que visitó el gobernador al llegar al continente asiático fue el Nissan Stadium en Tokio, Japón, donde conoció de primera mano los sistemas de operación, control y accesos de seguridad; luego presenció un partido en el Estadio Ajinomoto, en el que conoció los protocolos y costumbres de aficionados.

Posteriormente, para fortalecer las relaciones diplomáticas del estado, el Mandatario sostuvo un encuentro con la Princesa de Japón, Hisako de Takamado con el fin de incentivar las inversiones de empresas niponas y que se sumen al programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

En su estancia en la misma ciudad japonesa, se reunió con Masuki Yamamoto director técnico de Selecciones Nacionales de la Asociación de Futbol de Japón (JFA) con quien conoció la preparación de la selección nipona previo al partido número 1000 entre Japón y Túnez.

El mandatario estatal sostuvo un diálogo con 30 empresas niponas líderes, donde promovió los beneficios de la entidad como destino estratégico.

También reforzó la relación económica con la compañía Yazaki al concretar una inversión total de 66 millones de dólares en el estado, a través de una nueva planta de producción de cobre para arneses.

En la actual administración, Japón ha confirmado 13 nuevos proyectos estratégicos, que representan una inversión de 800 millones de dólares.

Inversiones en Corea del Sur

Al concluir la agenda en Tokio, García viajó a Corea, en su primer día de trabajo se reunió con Young Sam Kim, director ejecutivo de KIA México, donde anunció la llegada de 600 millones de dólares de la empresa y sus proveedores como Hyundai Mobis y Hyundai Wia, así como Nifco y DH Autoware enfocados en material sostenible, industria limpia, tecnología de última generación, medio ambiente y el fortalecimiento de su operación industrial.

Luego, desde Seúl, el Mandatario estatal informó sobre la formalización de más inversiones, que en conjunto suman 340 millones de dólares, como las de las compañías Nifco con 147 millones de dólares, Hyundai Mobis con 28.5 millones de dólares, la de Hyundai WIA de 35 millones de dólares, y la de DH Autoware por 167 millones de dólares.

Además, se fortaleció la relación comercial con importantes corporativos como Mitsubishi Motors, Mitsubishi Electric, Nissan, Panasonic Holdings, Maruichimex, LG; así como seminarios con empresas altamente interesadas en colocarse en Nuevo León como SeAH Special Steel, Mandobrose, KBI Dongkook, Woory, ECI Co., Ltd., INFAC, POSCO, LG Chemical y SK Innovation, en colaboración con Ashurst, con lo que se reafirma que Nuevo León es el mejor lugar para invertir en Latinoamérica.

Proyección global de Nuevo León

Tras concluir sus actividades en el extranjero, el mandatario estatal subrayó que el posicionamiento de Nuevo León en el mercado asiático es solo el inicio de una diversificación mayor.

Con la mira puesta en nuevos tratados con el continente europeo, el estado se consolida como un imán para la inversión global, trascendiendo su liderazgo tradicional en el ramo automotriz.

“Ahora sobre todo que vienen un Tratado de Libre Comercio con Europa, ya también empresas europeas se quieren venir a NL.

Son empresas que se instalan no solo para exportar a Estados Unidos o para vender en México, sino también desde ahí están exportando a Sudamérica, a Europa y a todo el mundo”, concretó García

Datos clave de inversión

Inversiones públicas de algunas empresas

- Inversión total en la gira a Asia: $3,000 millones de dólares.

- Empleo considerado en la gira a Asia: 5,500 nuevos empleos.

- 420 mil nuevos empleos en lo que va de la administración.

- $120,000 millones de dólares en IED en lo que va de la administración.

- 2 trillones de pesos en IED en lo que va de la administración.