Trae Conarte 'La muerte de un viajante' con Juan Manuel Bernal

La obra de Arthur Miller tendrá temporada del 2 al 4 de octubre en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, bajo la dirección de Cristian Magaloni

Monterrey se alista para recibir una de las obras cumbre de la dramaturgia universal: "La muerte de un viajante", clásica pieza de Arthur Miller protagonizada por el reconocido actor Juan Manuel Bernal.

La puesta en escena ofrecerá una temporada exclusiva del 2 al 4 de octubre.

Bajo la dirección de Cristian Magaloni, el montaje invita al público a reflexionar de manera profunda sobre el éxito, las falsas expectativas y la medición del valor humano en función del dinero o el estatus social.

Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León, destacó la relevancia de albergar producciones de este calibre en la entidad.

“Para la Secretaría de Cultura de Nuevo León y CONARTE, es una prioridad seguir generando las condiciones para que nuestros escenarios se mantengan latiendo como el corazón del desarrollo artístico del estado. Recibir una obra de la magnitud de 'La muerte de un viajante' en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad refrenda nuestro compromiso de ofrecer a la comunidad regiomontana producciones de alto nivel”, expresó la funcionaria estatal.

La trama sigue los últimos días de Willy Loman, un vendedor exhausto que, tras dedicar su vida a la búsqueda del éxito, enfrenta la frustración de no alcanzar la felicidad prometida.

A lo largo de la historia, las tensiones con su esposa, sus hijos y sus socios revelan cómo el mandato social de la prosperidad y el reconocimiento puede distanciar a las personas de sus afectos más cercanos.

En esta puesta en escena, el trabajo de Juan Manuel Bernal se complementa con las actuaciones de Emma Dib, Gonzalo de Esesarte y Miguel Tercero.

El equipo creativo destaca por el diseño de escenografía de Jorge Ballina, la iluminación de Matías Gorlero y el vestuario de Adriana Pérez Solís.

La obra, galardonada en su historia con el Premio Pulitzer de Drama y múltiples Premios Tony, cuenta con una duración aproximada de 150 minutos.