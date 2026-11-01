Tradición y sabor: pan de muerto conquista el centro de Monterrey

Entre pan de muerto y calaveritas de azúcar, regiomontanos mantienen vivas las tradiciones para honrar a sus seres queridos este 2 de noviembre

En vísperas del Día de Difuntos, en la metrópoli predominó la venta de pan de muerto y calaveritas de azúcar.

Esto en base a tradiciones milenarias que, por fortuna, y pese al paso del tiempo siguen entre nosotros.

En una panadería del centro regio, ubicada en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Guerrero, los comensales disfrutaban del delicioso pan.

Y otros se llevaban las calaveritas de dulce para deleite del paladar.

El 2 de Noviembre, Día de Muertos, es sagrado para los mexicanos pues veneramos la memoria de quienes ya se nos adelantaron en el camino.