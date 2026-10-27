Tradición y calaveras gigantes dan vida al megaaltar de Santiago

El centro histórico de Santiago, Nuevo León, exhibe un megaaltar adornado con cempasúchil y figuras de grandes estrellas de la música.

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Entre flores de cempasúchil, pan de muerto gigante y figuras de grandes estrellas de la música y el cine, el centro de Santiago, Nuevo León, se llena de color para celebrar el Día de Muertos con un mega altar que sorprende a visitantes de todas las edades.

En la Catedral de Santiago, la tradición cobra vida con una decoración que combina las costumbres mexicanas con el recuerdo de figuras que dejaron huella en la cultura popular. Este año, entre las calaveritas destacan los rostros de John Lennon, Freddie Mercury, Selena Quintanilla, Marilyn Monroe, Elvis Presley y Olivia Newton-John, artistas que siguen presentes en la memoria de millones de personas alrededor del mundo.

Pero el recorrido no termina ahí. En la plaza principal, el naranja y amarillo de las flores de cempasúchil adornan los espacios y crean un ambiente festivo, mientras que una figura de Dolly Parton convertida en calaverita se suma a los detalles que hacen único este montaje.

Cada rincón ofrece una oportunidad para detenerse, observar y, por supuesto, tomarse la fotografía del recuerdo. Los enormes elementos decorativos y la creatividad de quienes participan en esta celebración convierten al corazón de Santiago en un escenario donde el arte y las tradiciones mexicanas se encuentran.

Este megaaltar forma parte de una costumbre que, desde hace muchos años, distingue al municipio durante estas fechas y que atrae no solamente a familias de distintos puntos de Nuevo León, sino también a visitantes de otros lugares e incluso del extranjero.

Y es que en Santiago, el Día de Muertos no solamente se contempla: se recorre, se fotografía y se comparte. Entre flores, música y personajes que parecen regresar por un momento al mundo de los vivos, este espacio recuerda que la muerte también puede celebrarse con alegría, creatividad y mucho color, sin perder el cariño por quienes siguen presentes en nuestros recuerdos.