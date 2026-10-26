Tractocamiones se incendian dentro de empresa en Apodaca

De estos vehículos, uno terminó totalmente calcinado, mientras que el otro solo presentó daños en la parte frontal de la unidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio al interior de una empresa de transportes dejó dos tractocamiones totalmente calcinados en el municipio de Apodaca.

Estos hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, a la altura del Libramiento Noreste, dentro de una empresa dedicada al transporte.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, en el lugar se llevaron a cabo las labores de sofocación de dos unidades de color amarillo sin caja y eliminaron los riesgos que pudieran propagarse por el área.

De estos vehículos, uno terminó totalmente calcinado, mientras que el otro solo presentó daños en la parte frontal de la unidad.

Ante esta emergencia, también acudió personal de Bomberos de Nuevo León junto con Fuerza Civil para llevar a cabo el acordonamiento del área y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas o fallecidas.