Tractocamión sin frenos y provoca choque multiple en Monterrey

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor y dos jóvenes que viajaban en la cabina lograron salir ilesos.

Un tractocamión de aproximadamente 15 toneladas se quedó sin frenos la mañana de este miércoles en calles de la colonia Pedregal de la Silla, 5to Sector, al sur de Monterrey, provocando una choque múltiple que involucró al menos cinco vehículos y dejó severos daños materiales.

El accidente ocurrió sobre la calle Pedregal de la Quebrada, cuando el conductor de la pesada unidad, identificado como José, descendía desde las faldas del Cerro de la Silla y detectó que el sistema de frenado había dejado de responder.

De acuerdo con el relato del propio chofer, al percatarse de la falla mecánica intentó alertar a los guardias de una caseta de vigilancia ubicada metros adelante para que le permitieran el paso y evitar una tragedia mayor.

Tras cruzar la caseta, el operador realizó una maniobra de emergencia girando hacia la izquierda, sin embargo, terminó impactando un automóvil compacto blanco, el cual resultó con la parte trasera completamente destrozada. La unidad también golpeó un vehículo gris y posteriormente otros tres automóviles que se encontraban en el sitio: una camioneta Jeep negra y dos vehículos color plata.

La fuerza del impacto provocó que el tractocamión terminara sobre la banqueta frente a un domicilio, donde además derribó parte de la barda principal de la vivienda. La unidad estuvo a punto de volcar debido a la inclinación del terreno y al peso de la carga que transportaba.

Parte del material que llevaba quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica, mientras que aceite derramado cubrió varios carriles con dirección al sur, generando riesgos adicionales para la circulación.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor y dos jóvenes que viajaban en la cabina lograron salir ilesos.

Además de los daños a los vehículos, el percance afectó infraestructura de servicios públicos. La pesada unidad derribó un poste de madera con cableado de energía eléctrica y telecomunicaciones, además de causar daños en dos postes de telefonía, líneas de la Comisión Federal de Electricidad y luminarias del sector.

Visiblemente consternado, el operador reconoció lo sucedido.

“Me quedé sin frenos”, expresó el conductor, quien aseguró que en sus diez años de experiencia manejando unidades de carga pesada nunca había enfrentado una situación similar.

Tras los reportes realizados por vecinos del sector, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y oficiales de la Policía de Monterrey, quienes acordonaron el área para evitar nuevos riesgos.

Los agentes iniciaron las entrevistas con los propietarios de los vehículos afectados y con el conductor de la unidad para determinar responsabilidades y documentar los daños ocasionados.

Por su parte, los rescatistas aplicaron material absorbente sobre el aceite derramado y coordinaron las labores para el retiro de las unidades siniestradas, así como de la carga dispersa sobre la vialidad.

Minutos más tarde se sumaron elementos de Protección Civil del Estado para apoyar en las maniobras de seguridad y supervisar el operativo.

Las labores de limpieza, remoción de vehículos y evaluación de daños se prolongaron durante varias horas, generando afectaciones a la circulación en la zona mientras se restablecían las condiciones de seguridad.