Tractocamión embiste automóvil y deja joven herida en av. Nogalar

Al lugar acudió personal de Protección Civil Nuevo León y Movilidad San Nicolás, donde corroboraron los hechos e identificaron a los partícipes del accidente

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Un fuerte accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo cuando un tractocamión embistió a un automóvil sobre la avenida Nogalar, en el municipio de San Nicolás.

Estos hechos se registraron a la altura de la avenida López Mateos, en donde una unidad de carga pesada tipo Kenworth aparentemente embistió un automóvil compacto por la parte lateral izquierda, lo que provocó que sufriera daños hasta la parte trasera del automóvil.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Nuevo León y Movilidad San Nicolás, donde corroboraron los hechos e identificaron a los partícipes del accidente.

La conductora del automóvil fue identificada como una joven de 23 años de edad, quien no contaba con lesiones aparentes. Sin embargo, se le brindó el pase médico para ser valorada.

Por otra parte, el operador de la pipa fue identificado como un hombre de 34 años de edad, quien tampoco presentaba heridas de consideración.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ningún carril de la circulación fue cerrado, por lo que Movilidad llevó a cabo las acciones correspondientes.