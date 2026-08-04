Tractocamión derriba poste y afecta cableado en Morones Prieto

Un tractocamión chocó contra un poste de concreto, provocando daños en el cableado y una movilización de cuerpos de auxilio en el cruce de la avenida Churubusco y el puente Morones Prieto, en Monterrey.
Al llegar al lugar, elementos de Protección Civil de Monterrey localizaron la pesada unidad que había derribado la estructura.
El operador del tractocamión, identificado como Ramón, de 32 años, fue valorado por los rescatistas, quienes confirmaron que no presentaba lesiones.
Debido a las afectaciones en la infraestructura, el área fue asegurada para evitar riesgos tanto a automovilistas como a peatones.
Agentes de Tránsito de Monterrey quedaron a cargo del peritaje para determinar cómo ocurrió el percance, mientras que personal de Servicios Públicos fue solicitado para atender los daños ocasionados al poste y al cableado.