Tractocamión choca unidad de Bomberos tras volcarse en Monterrey

Aparentemente, el exceso de velocidad provocó que la unidad de carga pesada logrará embestir, aún volcada, a la máquina de bomberos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de un tractocamión cargado de arena resultó lesionado tras protagonizar un fuerte accidente durante la noche de las primeras horas de este domingo en el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Constitución, después de su cruce con la calle Ignacio López Rayón.

El conductor identificado como Froilan, de 39 años, se trasladaba en su unidad tipo Kenworth, sobre la avenida cuando aparentemente perdió el control de la unidad hasta volcarse sobre su lado derecho.

Sin embargo, el presunto exceso de velocidad provocó que la unidad, aún siniestrada, siguiera desplazándose hasta impactarse contra una máquina perteneciente a Bomberos Nuevo León, la cual se encontraba siendo rellenada de agua.

Personal de la Cruz Roja acudió hasta el sitio para revisar al lesionado, por lo que fue trasladado hacia el Hospital de Zona Número 21 del IMSS para que recibiera atención especializada.

Al lugar también acudieron agentes de tránsito municipal para realizar las labores correspondientes.