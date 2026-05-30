Trabajos sin concluir generan molestias y riesgo en Monterrey

En el sitio se observa una importante afectación sobre la vialidad, además de acumulación de agua y desniveles que complican la circulación vehicular en la zona

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Una obra de Agua y Drenaje de Monterrey sin concluir ha provocado molestias y riesgos para automovilistas y peatones en el cruce de Matamoros y 20 de Noviembre, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con los afectados, los trabajos llevan ya varias semanas sin presentar avances visibles, mientras que el área permanece acordonada parcialmente con malla de seguridad y señalamientos preventivos.

En el sitio se observa una importante afectación sobre la vialidad, además de acumulación de agua y desniveles que complican la circulación vehicular en la zona.

Vecinos y conductores señalaron que, pese a que la situación ya ha sido reportada en distintas ocasiones, el problema continúa sin resolverse, generando congestionamiento y riesgo de accidentes, principalmente durante las horas de mayor flujo vehícular.

Dentro de los trabajos se ve un deterioro de la vialidad y el reducido espacio para circular, situación que obliga a los automovilistas a disminuir la velocidad o invadir parcialmente otros carriles para evitar caer en la obra.