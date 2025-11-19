Trabajan toda la madrugada para contener 'mega fuga'

Durante la noche, los trabajadores realizaron maniobras de corte, retiro de material dañado con maquinaria pesada y soldadura.

Cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey continuaron durante la madrugada de este martes los trabajos para reparar la enorme fuga de agua potable que provocó un socavón y la inundación parcial de la avenida López Mateos, en la colonia Colibrí, en el municipio de Guadalupe.

La fractura en el concreto, registrada por la mañana del lunes , dejó al descubierto el daño en una tubería principal de 48 pulgadas. A partir de ese momento, las cuadrillas ingresaron al punto con maquinaria pesada, iluminación portátil y equipos de bombeo, pues la magnitud de la fuga mantenía el área anegada y hacía más compleja la reparación.

Durante la noche, los trabajadores realizaron maniobras de corte, retiro de material dañado con maquinaria pesada y soldadura. El flujo constante de agua obligó a redoblar esfuerzos, mientras se controlaba la presión mediante el cierre de válvulas en distintos sectores del sistema.

Según la información proporcionada por la dependencia, ese cierre provocó la suspensión del suministro en diversas colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás.

Las labores de soldadura concluyeron durante la madrugada, tras varias horas de maniobras bajo reflectores y con el personal rotando turnos para mantener el ritmo de trabajo. De acuerdo con las proyecciones del personal en el lugar, será durante la mañana este martes cuando se evalúe la estabilidad de la reparación y pueda iniciarse el proceso de restablecimiento del servicio en las zonas afectadas.

La avenida López Mateos permanece cerrada, mientras los equipos continúan supervisando el comportamiento del terreno y la presión en la tubería reparada. Las autoridades mantienen el llamado a automovilistas para utilizar vías alternas hasta que concluyan completamente las labor