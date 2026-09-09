Trabajan en la calle ante falta de luz en colonia Buenos Aires

Vecinos denuncian que los apagones son recurrentes y piden a la CFE revisar transformadores y realizar un estudio de cargas.

La falta de energía eléctrica llevó a trabajadoras de un taller de costura a salir a las calles para poder continuar con sus labores, ante el intenso calor y más de 24 horas sin servicio en el fraccionamiento Buenos Aires, en Monterrey.

Las mujeres del taller Taku Products, ubicado sobre la calle Fundadores, instalaron sus equipos en un camellón para poder trabajar al aire libre, luego de que las condiciones dentro del inmueble se volvieran insoportables debido a las altas temperaturas y la ausencia de electricidad.

“No podíamos con el calor, nos tuvimos que salir aquí para seguir trabajando”, relató Laura, una de las trabajadoras, mientras continuaban con sus labores desde el exterior del taller.

De acuerdo con vecinos, el suministro eléctrico se interrumpió desde el sábado debido a las lluvias; aunque regresó durante el domingo, volvió a suspenderse por la noche y hasta el momento varias cuadras continúan sin energía.

Rosa María Rojas, vecina del sector, señaló que los cortes son frecuentes y que en agosto incluso permanecieron hasta dos o tres días sin electricidad. Además, explicó que la problemática afecta especialmente a adultos mayores y personas que requieren medicamentos que deben mantenerse refrigerados, así como a quienes dependen de equipos eléctricos o trabajan desde casa.

Los habitantes consideran que la falla podría estar relacionada con los transformadores o con la distribución de las cargas eléctricas, ya que mientras algunas calles permanecen sin servicio, en otras zonas cercanas sí cuentan con energía. También señalaron que los árboles y el cableado representan otro factor que requiere coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y el municipio.

Ante esta situación, un comité de vecinos aseguró que ya prepara peticiones formales para solicitar una revisión de los transformadores. Mientras esperan una respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes continúan exigiendo atención y una explicación sobre las constantes fallas que afectan su vida cotidiana y su lugar de trabajo.