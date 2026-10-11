Trabajadores del IMSS votarán aumento salarial el 14 de octubre

Los trabajadores decidirán este 14 de octubre mediante voto secreto tras las protestas registradas en varias entidades del país.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidirán el próximo 14 de octubre si aceptan el incremento salarial del 6.8 por ciento aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego de las inconformidades y manifestaciones registradas en distintas entidades del país.

La consulta se realizará mediante voto libre, personal, directo y secreto, con el acompañamiento de autoridades laborales.

El aumento contempla un 2.9 por ciento al salario tabular y un 3.9 por ciento en prestaciones.

A través de un comunicado, el IMSS informó que respetará la decisión de los trabajadores y aseguró que sus hospitales y unidades médicas continúan operando con normalidad, incluidos los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis.

El Instituto señaló que más de 400 mil trabajadores registraron su asistencia este viernes y llamó a mantener libres los accesos a clínicas y hospitales para garantizar el ingreso de pacientes y ambulancias.

Las inconformidades también incluyen demandas relacionadas con el régimen de jubilaciones y pensiones, así como la eliminación de las Afores, asuntos que, de acuerdo con el IMSS, requieren modificaciones legales.

Por su parte, el Instituto indicó que mantiene mesas de trabajo con el sindicato para atender temas como el abasto de medicamentos, los tiempos de espera, el mantenimiento de instalaciones, el trato a los pacientes y la cobertura de plazas.