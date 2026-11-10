Trabajadores del IMSS se preparan para marcha hacia la Macroplaza

Con pancartas y al grito de '¡Fuera Olivos!', trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social continúan con manifestaciones en Nuevo León

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Desde las 9:00 horas de este lunes, personal médico y trabajadores de distintas unidades del Seguro Social fueron convocados a reunirse en la explanada frente al Hospital de Ginecología y Obstetricia Número 23, ubicado en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Constitución, en el centro de Monterrey.

Los manifestantes ya se encuentran en el lugar con pancartas y consignas, a la espera de iniciar una marcha de manera simultánea con la movilización convocada en la Ciudad de México, que contempla llegar al Zócalo.

De acuerdo con Marissa, integrante del personal médico, la convocatoria contempla una movilización de alcance nacional para visibilizar las inconformidades de los trabajadores y exigir mejores salarios, condiciones laborales y solución a la falta de insumos médicos.

Ante la concentración de trabajadores, elementos de Tránsito mantienen un operativo en los alrededores del hospital.

Hasta el momento, se cuenta con aproximadamente 10 unidades y dos motocicletas para resguardar el perímetro y atender posibles afectaciones a la circulación.

Los cierres viales se esperan en la avenida Constitución, desde el puente de Guadalupe Garza Sada hasta Félix U. Gómez, así como José Alvarado, desde Tapia hasta Isaac Garza.

Personal de Movilidad permanece atento debido a que todavía no se ha confirmado la trayectoria exacta que seguirá la marcha en Monterrey.

Se espera que una vez que inicie la movilización, el contingente avance hacia la Macroplaza.