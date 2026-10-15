Trabajadores del IMSS en Monterrey exigen aumento salarial de 10%

Los trabajadores manifestaron su rechazo al incremento salarial del 2.9 por ciento y exigieron un aumento de al menos el 10 por ciento

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Tras realizar una megamarcha por avenidas principales de Monterrey, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomaron simbólicamente las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en protesta por la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento.

Marchan desde la Clínica 17 hasta la sede sindical

En punto de las 15:50 horas, los manifestantes partieron de la Clínica 17 y avanzaron por las avenidas Ruiz Cortines, Gonzalitos, Fidel Velázquez y, finalmente, Lincoln, hasta llegar a la sede sindical.

La movilización se realizó un día antes de la consulta sindical programada para este miércoles, en la que los trabajadores deberán decidir si aceptan o rechazan la propuesta de aumento salarial presentada por el sindicato.

Advierten nueva toma de instalaciones durante consulta sindical

Durante la protesta, los inconformes advirtieron que este miércoles tomarán legalmente las instalaciones sindicales, previo al desarrollo de la consulta, que está programada para realizarse de las 08:00 a las 21:00 horas.

Además, comenzaron a recabar firmas para solicitar la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS.

Los trabajadores manifestaron su rechazo al incremento salarial del 2.9 por ciento y exigieron un aumento de al menos el 10 por ciento, al considerar insuficiente la propuesta presentada por la representación sindical.