Trabajadores del IMSS bloquean la avenida Constitución en marcha

Por: Esmeralda Valdez 09 Noviembre 2026, 17:10 Compartir

El grupo de manifestantes interrumpió el paso vehicular en Monterrey a la altura de la Clínica 23 para reclamar derechos laborales al gremio.

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron y bloquearon parcialmente la circulación de la avenida Constitución, a la altura del Hospital de Ginecología No. 23, en Monterrey. Al ritmo de una batucada y con consignas, los llamados “Héroes del COVID” volvieron a salir a las calles para exigir el abastecimiento de insumos médicos, mejores condiciones de infraestructura, trato digno y respeto a los derechos laborales. Marcha, exigencias sindicales y destitución dirigencial Los trabajadores marcharon durante la mañana de este lunes y posteriormente se concentraron nuevamente durante la tarde, donde reiteraron sus exigencias y solicitaron la realización de un congreso extraordinario, así como la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Ante la movilización, elementos de Movilidad de Monterrey acudieron al sitio para apoyar en el ordenamiento vial. Como medida para reducir las afectaciones, se habilitó un carril de circulación para los automovilistas.