Trabajadores del IMSS bloquean avenida Lincoln; exigen mejoras

Los inconformes, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), denunciaron que la mejora salarial de 2.9% es insuficiente

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron durante la mañana de este viernes sobre la avenida Abraham Lincoln, en su cruce con Fidel Velázquez, para denunciar la falta de atención a sus demandas por parte de la dirigencia sindical, rechazar el aumento salarial del 2.9% en el tabulador y exhibir las carencias que enfrentan en las unidades médicas.

Al menos 50 médicos, enfermeros, camilleros y empleados de distintas áreas del instituto, tanto en activo como jubilados, se concentraron frente a las instalaciones sindicales para expresar su inconformidad contra Diana Dolores Luna García, secretaria general de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien acusaron de cerrar las vías de diálogo e ignorar las peticiones de los agremiados.

Adrián Ortiz, médico de la Clínica 4 del IMSS, señaló que la manifestación se realizó de manera pacífica ante la falta de respuestas a las exigencias de los trabajadores, quienes buscan mejores salarios y condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones.

“Estamos manifestándonos de manera pacífica frente a nuestro sindicato porque no estamos de acuerdo con el último aumento salarial, que fue del 2.9 por ciento. Es raquítico, es una decepción y es una ofensa para toda la clase trabajadora que salva vidas”, expresó.

Los inconformes señalaron que el incremento salarial resulta insuficiente frente al encarecimiento de los productos y servicios, por lo que consideran que su poder adquisitivo continúa disminuyendo.

“Recordemos que la inflación está en 3.45 por ciento. No me sirve de nada, estoy gastando más de mi bolsillo con un salario cada vez más bajo”, manifestó uno de los trabajadores durante la protesta.

La inconformidad también se dirige contra la representación sindical, pues los empleados aseguraron que han acudido en varias ocasiones para solicitar reuniones y exponer sus necesidades, sin obtener una solución.

“Hemos venido varias veces, se nos ha prometido mesas de diálogo y no ha habido. No se nos ha escuchado, no se nos ha cumplido nada”, señalaron.

Los manifestantes afirmaron que el descontento aumentó luego de una reunión de negociación realizada un día antes en la Ciudad de México, en la que, según su versión, participaron representantes de distintas entidades del país sin alcanzar un acuerdo sobre el aumento salarial.

De acuerdo con los trabajadores, la dirigencia sindical mantiene la propuesta del 2.9% y contempla someterla a consulta entre la base el próximo 14 de noviembre, situación que también cuestionaron.

“Si ya le estamos diciendo que no estamos de acuerdo, ¿por qué lo quiere someter a una encuesta?”, cuestionaron los inconformes, quienes insistieron en que sus manifestaciones reflejan el rechazo de un sector de los empleados a la propuesta.

Sin embargo, las exigencias no se limitan al salario. Los trabajadores también denunciaron la falta de medicamentos, materiales médicos, personal y condiciones adecuadas en las clínicas y hospitales del IMSS.

Entre las principales quejas mencionaron los problemas con los sistemas de climatización durante la temporada de calor, una situación que, según sus testimonios, llegó a afectar el desarrollo de procedimientos médicos.

“En la época de la canícula no ha habido clima, no hay condiciones. Mucha pobreza, muchas operaciones, cirugías se han postergado porque no había clima en el quirófano”, expusieron.

Asimismo, señalaron deficiencias en los servicios de laboratorio y falta de insumos necesarios para atender a los pacientes, lo que, advirtieron, repercute directamente en la calidad del servicio.

Adrián Ortiz sostuvo que los derechohabientes también resultan perjudicados por estas carencias, pese a que tanto trabajadores como patrones realizan aportaciones para mantener el sistema de seguridad social.

“Lamentablemente, el que más sufre es el derechohabiente. Queremos que la sociedad sepa que esta queja que nosotros hacemos es porque también se está dañando al derechohabiente, al paciente”, expresó.

El médico añadió que la protesta busca hacer visible una problemática que, desde su perspectiva, afecta tanto a quienes trabajan en el instituto como a las personas que dependen de sus servicios.

“Si le va bien al sector salud, le va a ir bien a la población, porque vamos a tener un mejor salario y mejores condiciones para poder ayudar. No queremos una sociedad enferma”, manifestó.

Los trabajadores indicaron que la movilización fue organizada sin la intención de afectar la atención médica, pues aseguraron que los participantes se incorporan a la protesta de acuerdo con sus horarios laborales.

Finalmente, expresaron sentirse olvidados y decepcionados por las condiciones que enfrentan, al recordar el reconocimiento que recibió el personal de salud durante la pandemia de COVID-19.