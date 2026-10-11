Trabajadores del IMSS bloquean avenida Félix U. Gómez

La movilización ocurre en un contexto de protestas de trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS en distintas entidades del país

Una protesta de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene cerrada la circulación de sur a norte en la avenida Félix U. Gómez, frente al Hospital No. 33, en Monterrey, este sábado 10 de octubre.

Oficiales de Tránsito desvían a los vehículos particulares y al transporte urbano hacia Constitución al poniente. Las autoridades recomendaron a quienes circulan desde Garza Sada con dirección al norte tomar rutas alternas, conducir con precaución y evitar el sector.

Bloqueo frente al Hospital 33 afecta circulación al norte

El aviso municipal no establece un horario para reabrir la avenida ni detalla las demandas específicas de los manifestantes. Tampoco informa que estén bloqueados los accesos al hospital o que se haya suspendido la atención médica.

La movilización ocurre en un contexto de protestas de trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS en distintas entidades del país, relacionadas con condiciones laborales y la operación de la institución.

Ante estas manifestaciones, el Seguro Social expresó su disposición al diálogo y pidió que se respete el derecho de terceros, con especial atención en mantener libres los accesos a hospitales y clínicas para urgencias y ambulancias.

IMSS asegura que sus servicios continúan operando

El director general del Instituto, Zoé Robledo, informó que los servicios médicos mantienen su funcionamiento en todo el país. Según las cifras presentadas, del 2 al 9 de octubre se realizaron 30 mil 583 cirugías, se otorgaron 662 mil consultas de especialidad y 2 millones de Medicina Familiar, además de registrarse 5 mil 745 nacimientos.

La institución señaló que esta actividad se sostiene con una plantilla de 511 mil personas y reconoció que el crecimiento de la población atendida y de las enfermedades crónicas sigue generando saturación, tiempos de espera y dificultades en el suministro de medicamentos.

Consulta salarial está prevista para el 14 de octubre

Entre las diferencias que el IMSS identifica en las movilizaciones nacionales se encuentra el incremento aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La institución precisó que el ajuste de 6.8% se integra por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Las y los trabajadores participarán el próximo 14 de octubre en una consulta para pronunciarse sobre ese incremento. El Instituto también señaló que otras peticiones, como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, requieren modificaciones legales que exceden sus atribuciones.

Estos puntos forman parte del panorama nacional expuesto por el Seguro Social; el aviso sobre el cierre en Félix U. Gómez no precisa cuáles de esas demandas corresponden a los participantes de la protesta frente al Hospital 33.