Trabajador sufre quemaduras tras accidente en Monterrey

Tras el percance, sus compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio mediante una llamada al número de emergencias.

Un trabajador resultó lesionado con quemaduras de segundo y tercer grado en la mano derecha, luego de sufrir un accidente mientras laboraba con una máquina de perforación en el sector de San Jerónimo, en Monterrey.

El incidente ocurrió sobre la avenida San Jerónimo, en su cruce con Doctor Ricardo Kirchner. Tras el percance, sus compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio mediante una llamada al número de emergencias.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las versiones de los trabajadores, las lesiones se produjeron luego de que el hombre se recargó sobre una superficie que se encontraba a alta temperatura, tras registrarse un cortocircuito en la máquina utilizada para realizar perforaciones.

Posteriormente llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, pero ya había sido trasladado por los paramédicos, por lo que los rescatistas realizaron diligencias de reconomiento y descartaron qué hubieras más personas lesionadas.