Trabajador sufre descarga eléctrica mientras pintaba en Monterrey

Aunque las heridas no ponían en riesgo su vida, los socorristas determinaron trasladarlo a un hospital de la localidad para una evaluación más completa

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Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró durante la mañana de este miércoles en la colonia Buenos Aires, luego de que un trabajador sufriera una descarga eléctrica mientras realizaba labores de pintura en un establecimiento.

Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba sobre un andamio pintando la fachada de un negocio de agua potable. De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador hizo contacto accidentalmente con cables energizados mediante el rodillo que utilizaba para pintar, lo que provocó la descarga eléctrica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica inmediata al lesionado. Tras una valoración preliminar, se informó que la descarga eléctrica le provocó lesiones principalmente en una de sus manos.

Aunque las heridas no ponían en riesgo su vida, los socorristas determinaron trasladarlo a un hospital de la localidad para una evaluación más completa y descartar posibles afectaciones internas derivadas del incidente.

La zona permaneció acordonada mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes y verificaban las condiciones de seguridad en el sitio.

Finalmente, el trabajador fue trasladado de manera estable para recibir atención médica especializada.