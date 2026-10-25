Trabajador sufre amputación de dedos en empresa de Santa Catarina

Un empleado de Walco Industries sufrió la amputación de varios dedos al operar una guillotina. Fue atendido por Protección Civil y trasladado a un hospital

Un trabajador sufrió la amputación de varios dedos mientras realizaba maniobras con una guillotina en la empresa Walco Industries, en el municipio de Santa Catarina.

El accidente laboral fue reportado durante la mañana de este sábado en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Heberto Castillo, en el cruce con avenida Magna y Valle EHR, donde el lesionado recibió atención de los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, conocidos como Jaguares, quienes atendieron el reporte.

Posteriormente, el trabajador fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.