Trabajador sufre accidente laboral en M. Alemán y Rómulo Garza

De manera preliminar, se tiene conocimiento de que el trabajador presenta lesión en el pie, encontrándose pendiente el diagnóstico médico oficial.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, informó que este martes se registró un accidente laboral en la zona de trabajo correspondiente al Proyecto de Retornos del Paso Superior Vial de la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la avenida Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás.

La obra está a cargo de la empresa Grupo Constructor Transportieren, S.A.

de C.V., en virtud del contrato vigente con la Secretaría de Movilidad, a solicitud del municipio nicolaíta.

Esto sucedió específicamente en el área donde se ejecuta el retorno sur del Puente Rómulo Garza–Miguel Alemán.

Según información preliminar, el incidente ocurrió en las maniobras de descarga de tubería correspondiente al parapeto metálico, cuando el maniobrista responsable del flete realizó una maniobra indebida, retirando sin indicación ni autorización los soportes que aseguraban la carga, lo que ocasionó la caída repentina de los tubos desde la plataforma del camión,

Eso impactó y provocó la caída del propio maniobrista, quedando la tubería sobre su pierna izquierda.

De inmediato se solicitaron los servicios de emergencia, acudiendo una ambulancia de Protección Civil nicolaíta, cuyos elementos brindaron atención pre-hospitalaria al trabajador y posteriormente lo trasladaron a un nosocomio, donde permanece en espera de la valoración médica.

De manera preliminar, se tiene conocimiento de que el trabajador presenta lesión en el pie, encontrándose pendiente el diagnóstico médico oficial.

Asimismo, se informa que el área del puente fue despejada en su totalidad, habilitándose un carril a la circulación vehicular, con el propósito de mantener el flujo continuo y reducir afectaciones al tránsito.

El gobierno estatal mantendrá seguimiento permanente al estado de salud del trabajador, así como a las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades, conforme a la normatividad aplicable.