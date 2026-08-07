Trabajador resulta lesionado tras caerle portón en empresa

El accidente se registró en una empresa ubicada en la colonia Parque Industrial Stiva Aeropuerto, en Apodaca, lo cual movilizó a elementos de rescate

Una persona resultó lesionada luego de que un portón metálico le cayera encima al interior de una empresa ubicada en el municipio de Apodaca.

El accidente se registró en las instalaciones de la empresa WESCO Anixter S.A. de C.V., ubicadas sobre la avenida Industrial Automotriz y el bulevar Tratado de Libre Comercio, en la colonia Parque Industrial Stiva Aeropuerto.

De acuerdo con la información preliminar, el trabajador identificado como Cristóbal, de 46 años, realizó una maniobra incorrecta al intentar abrir el portón en sentido contrario, lo que provocó que éste se saliera del riel y terminara cayéndole encima.

A consecuencia del incidente, el empleado sufrió lesiones menores por aplastamiento.

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron en condición estable a la Unidad de Medicina Familiar No. 28 del IMSS para una valoración médica.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León aseguraron el área debido a que el portón permanecía fuera de su riel, emitieron recomendaciones al personal de la empresa para evitar nuevos riesgos y turnaron el caso al área de Inspecciones.

En el sitio también participaron elementos de la Policía de Apodaca.