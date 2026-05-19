Trabajador resulta lesionado por descarga eléctrica en Apodaca

El afectado presentó quemaduras en las palmas de las manos, luego de hacer contacto con un cable de alta tensión al manipular una estructura metálica.

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Un trabajador resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en una construcción, en el municipio de Apodaca, la tarde de este lunes.

El afectado fue identificado como Darius Rosas De la Luz, de 54 años, quien presentó quemaduras en las palmas de las manos, luego de hacer contacto con un cable de alta tensión al manipular una estructura metálica.

El incidente se registró en el cruce de Paseo Rinconada Colonial 147, en el citado municipio, donde al arribo de las unidades de emergencia ya se encontraban brindando atención elementos de Protección Civil municipal y personal de una ambulancia privada, luego de que fuera reportado al 911 por los compañeros de trabajo.

De acuerdo con el encargado del sitio, el trabajador quedó suspendido tras el contacto eléctrico, por lo que fue necesario descenderlo mediante una canastilla perteneciente a Protección Civil de Apodaca.

Posteriormente, fue estabilizado y trasladado al Hospital Universitario, donde se reportó fuera de riesgo.

Tras el traslado, la situación quedó bajo resguardo de Protección Civil municipal, mientras se realizaron las valoraciones correspondientes en el lugar.

En la atención del reporte participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Apodaca, MIA Ambulancia y el CRUM.