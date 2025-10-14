Trabajador queda prensado dentro de una máquina en Monterrey

Un hombre se llevó un gran susto cuando en un presunto accidente laboral quedó prensado en una máquina al interior de una empresa en Monterrey. Los hechos se registraron la tarde de este lunes en la empresa Macor ubicada en las calles Rafael De la Peña cruz con Zuazua en la colonia Residencial Vidriera. El empleado de la empresa que se dedica a hacer piezas de metal metálicas en un aparente accidente laboral, quedó prensado de su pie en una de las máquinas. Tras el reporte al sitio, arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey para prestar los primeros auxilios al trabajador. Posteriormente, arribaron paramédicos de la Cruz Roja. Finalmente, el trabajador fue liberado y trasladado a un hospital cercano para su valoración médica.