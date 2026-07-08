Trabajador pierde mano en accidente laboral en Monterrey

El lesionado fue identificado como José Ángel González Rodríguez, de 35 años, quien se encontraba laborando en un torno convencional cuando ocurrió el accidente

Un trabajador resultó con la amputación de una mano luego de sufrir un accidente laboral durante la madrugada de este martes al interior de una empresa dedicada a la fabricación de estructuras y componentes metálicos, ubicada en la colonia Residencial Vidriera, en el municipio de Monterrey.

El percance fue reportado alrededor de las 00:45 horas en la empresa MACOR de México S.A. de C.V., localizada sobre la calle Doctor Coss, casi en su cruce con Privada Rafael de la Peña.

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, el lesionado fue identificado como José Ángel González Rodríguez, de 35 años, quien se encontraba laborando en un torno convencional cuando ocurrió el accidente.

Las primeras investigaciones señalan que una varilla de acero que era trabajada por la maquinaria atrapó la mano del empleado, provocándole una grave lesión que derivó en la amputación de la extremidad. Trascendió que el trabajador operaba el equipo cuando su mano quedó prensada por el mecanismo del torno.

Tras el accidente, sus compañeros actuaron de inmediato para auxiliarlo y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, quienes se entrevistaron con el jefe de producción de la empresa y acordonaron el área donde ocurrió el incidente para evitar nuevos riesgos, además de emitir recomendaciones de seguridad antes de retirarse.

Las autoridades no informaron sobre las condiciones de salud actuales del trabajador ni si el accidente será investigado por instancias laborales correspondientes para determinar las causas del hecho.