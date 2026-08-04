Trabajador muere tras sufrir caída en Santiago, Nuevo León

Una fuente policiaca señaló que la víctima presenta una fractura en su columna a causa de la caída, lo que generó que entrara en paro cardiorrespiratorio

Una persona murió en el Hospital General de Montemorelos cuando fue trasladada de urgencias al participar en un accidente laboral en Santiago, Nuevo León.

La víctima fue identificada como Santos Castillo, de 60 años de edad.

Trabajador sufrió una fractura en la columna

Los hechos sucedieron en la calle Siena, en el fraccionamiento Siena, en Santiago, alrededor de las 10:05 horas.

Una fuente policiaca señaló que la víctima presenta una fractura en su columna a causa de la caída, lo que generó que entrara en paro cardiorrespiratorio en el hospital donde fue trasladado.

Por lo delicado en lo que se encontraba, decidieron entubarlo y, después de maniobrar para reanimarlo, ya no contaba con signos de vida según las consecuencias de sus lesiones.

Autoridades investigan las circunstancias del accidente

Las autoridades ministeriales arribaron al lugar para investigar lo sucedido.

Señalaron que las causas de la muerte de Santos Castillo quedarían a reserva de la autopsia de ley.