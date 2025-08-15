Trabajador de la construcción se salva de milagro en Montemorelos

Por: Alejandro García 14 Agosto 2025, 14:27

El hombre descargaba blog de una camioneta y casi ya para terminar de manera imprevista todos se le vinieron abajo. Casi una tonelada de block le cayó encima

Un trabajador de la construcción estuvo a punto de caerle encima casi una tonelada de block. Los hechos sucedieron en la colonia Martínez Domínguez. El hombre descargaba blog de una camioneta y casi ya para terminar de manera imprevista todos se le vinieron abajo. La cantidad de block que poco a poco subieron para unos trabajos de construcción volvieron a caer encima de la camioneta. El hombre estaba de espaldas cuando reaccionó y se percató que casi la tonelada de block le caían encima. Fue así de rápido que logró saltar de la camioneta y ponerse a salvo.