Trabajador de la construcción se salva de milagro en Montemorelos

Por: Alejandro García

14 Agosto 2025, 14:27

El hombre descargaba blog de una camioneta y casi ya para terminar de manera imprevista todos se le vinieron abajo. Casi una tonelada de block le cayó encima

Un trabajador de la construcción estuvo a punto de caerle encima casi una tonelada de block.

Los hechos sucedieron en la colonia Martínez Domínguez.

El hombre descargaba blog de una camioneta y casi ya para terminar de manera imprevista todos se le vinieron abajo.

La cantidad de block que poco a poco subieron para unos trabajos de construcción volvieron a caer encima de la camioneta.

El hombre estaba de espaldas cuando reaccionó y se percató que casi la tonelada de block le caían encima.

Fue así de rápido que logró saltar de la camioneta y ponerse a salvo.

