Trabajador cae de una construcción al sur de Monterrey

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre cayó desde el equivalente a un piso de altura mientras realizaba trabajos en la construcción de una casa

Un trabajador de la construcción resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de tres metros mientras laboraba en la edificación de una vivienda en la colonia El Barro, al sur de Monterrey.

Protección Civil acudió al lugar del accidente

El accidente ocurrió en el cruce de las calles El Barro y Privada El Barro, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León para brindar atención al lesionado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre cayó desde el equivalente a un piso de altura mientras realizaba trabajos en la construcción de una casa, por lo que fue atendido por los cuerpos de auxilio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad del trabajador ni la gravedad de las lesiones que sufrió.

El caso permanece en espera de mayor información por parte de Protección Civil de Nuevo León.