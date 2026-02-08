Trabajador cae de tinaco y lo rescatan en Monterrey

El empleado cayó de aproximadamente dos metros de altura impactándose contra el concreto dentro de la misma azotea, por lo que resultó con heridas considerables

Un trabajador tuvo que ser rescatado del techo de un comercio tras caer de un tinaco y resultar lesionado al norte de Monterrey.

El hombre, de 27 años de edad, se encontraba en la parte alta de una pizzería dando mantenimiento a los aires acondicionados.

Sin que precisara el motivo, trepó sobre el contenedor plástico de agua y este no resistió su peso por lo que se dobló.

El empleado cayó de aproximadamente dos metros de altura impactándose contra el concreto dentro de la misma azotea.

Resultó con un golpe en la cabeza y una posible luxación en el hombro.

El accidente ocurrió en el Barrio San Luis de Ciudad Solidaridad, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en su cruce con Mona Lisa.

Tras el percance sus compañeros solicitaron el auxilio de las autoridades.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindarle los primeros auxilios en sus heridas.

Así mismo, lo ayudaron a bajar mediante una escalera metálica y asegurándolo con arneses.

Una vez rescatado, el joven trabajador se retiró por cuenta propia.