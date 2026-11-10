Torneo de golf en Santiago recauda fondos para apoyar a CRISMA

Durante su intervención, el alcalde de Santiago destacó la importancia para el municipio de ser anfitriones de encuentros que promueven la participación social

Con la participación de 120 jugadores y el apoyo de 41 patrocinadores, se llevó a cabo este lunes la tercera edición del Torneo de Golf con Causa en el Club de Golf Las Misiones, en el municipio de Santiago, Nuevo León. El dinero recabado durante el torneo será destinado al Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende (CRISMA) en Guanajuato.

Participación en el Torneo de Golf con Causa

El evento contó con la presencia del alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, el expresidente de México Vicente Fox Quezada y Martha Sahagún de Fox, presidenta de la Fundación Vamos México, entre otros invitados especiales.

Durante su intervención, el alcalde de Santiago destacó la importancia para el municipio de ser anfitriones de encuentros que promueven la participación social y el apoyo a causas que transforman vidas.

“En Santiago van a encontrar esa calidad de seres humanos que apoyan y participan en este torneo de golf, que más que una competencia es una obra de caridad para nuestro niñas y niños”, destacó de la Peña.

Por su parte, Vicente Fox Quezada agradeció la participación de los asistentes y destacó la importancia de sumar esfuerzos para mejorar las oportunidades de desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

“Esta es la tercera edición de este torneo de golf con la participación de gente de buen corazón, gente que entiende por qué y para qué hay que contribuir y hacerlo en este lugar, en este precioso lugar de Las Misiones es excepcional” señaló el exmandatario.

Apoyo a los programas de rehabilitación de CRISMA

En tanto, Martha Sahagún de Fox destacó la trayectoria de estos encuentros deportivos con causa y agradeció la solidaridad de las familias y empresarios de Santiago.

“Es la décimo sexta edición de los torneos de Golf a favor de CRISMA, 13 se han llevado a cabo en San Miguel de Allende y este es el tercero que se ha llevado a cabo aquí en Santiago, Nuevo León, en donde hay gente bella, gente buena, gente que cree en la filantropía, gente que cree en el servicio a los demás…” indicó la titular de Vamos México.

El centro CRISMA atiende diariamente a más de 550 personas con discapacidades profundas y complejas, por lo que los recursos recaudados durante el torneo servirán para dar continuidad a sus programas de rehabilitación y atención.