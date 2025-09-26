Tormentas y fuertes vientos cubren el área metropolitana

Entre los reportes Protección Civil atendió el reporte de persona atrapada en la corriente de agua en arroyo en Juárez y el colapso de una barda

Debido a los fuertes vientos, tormenta eléctrica y lluvia copiosa, esta tarde Protección Civil de Nuevo León recibió el reporte de persona atrapada en la corriente de agua en arroyo en el municipio de Juárez.

La emergencia ocurrió en las calles Bosque Echegara y Carretera a San Mateo, en la colonia, Bosques De La Silla.

Mientras que en el cruce de Privada Nogal y Nogal, en la colonia Bosques del Vergel en Monterrey, se reportó la caída de una barda.

En ambos casos no se han confirmado personas lesionadas.

Desde poco antes de las cuatro de la tarde, el área metropolitana de Monterrey está registrando fuertes tormentas en la última hora, lo cual ha provocado encharcamientos e inundaciones en diferentes puntos.

Protección Civil de Nuevo León informó que han realizado recorridos de prevención en puntos como la carretera Nacional a la altura del Uro con reporte de lluvia moderada, los recorridos se extendieron hasta la comunidad de Canoas en Montemorelos.

Misma situación en la avenida Paseo de los Leones al poniente de Monterrey y hasta los límites de García.

Las precipitaciones, en algunos casos acompañados de vientos fuertes, se mantienen en monitoreo mediante radares, resaltando que se observa un núcleo el cual se encuentra en la zona montañosa y citrícola con dirección a la zona metropolitana

Las lluvias se encuentran presentes al momento acompañadas de tormenta eléctrica en: