Tormenta eléctrica provoca incendio en la Sierra de Santiago

Tras el reporte sobre el incendio forestal, el protocolo de contra incendio se activó y elementos de las mencionadas corporaciones se dirigieron hasta ese sitio

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La tormenta eléctrica que se presentó en la Sierra de Santiago, provocó un incendio en el ejido San José de las Boquillas.

El fuego es combatido por elementos del grupo Fénix, Protección Civil, voluntarios, bomberos y Conafor.

El incendio ocurrió durante la tormenta eléctrica que acompañó a un fuerte aguacero la tarde, noche y madrugada.

El fuego inició en el cerro Pico de Agua Alta en la comunidad San José de las Boquillas en el municipio de Santiago.

Tras el reporte sobre el incendio forestal, el protocolo de contra incendio se activó y elementos de las mencionadas corporaciones se dirigieron hasta ese sitio.

Asimismo, Protección Civil utilizó el helicóptero para iniciar con el combate al fuego.

Las laboras contra incendio se prolongarán durante el día martes en diferentes puntos del mencionado paraje.

Se dio a conocer que por el momento el fuego no pone en riesgo a las comunidades cercanas a la sierra.