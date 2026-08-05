Tormenta eléctrica comienza a golpear el Área Metropolitana

Tal como pronosticaron las autoridades competentes, una intensa tormenta eléctrica comenzó a causar estragos en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey.
Según diversos reportes de personas afectadas en redes sociales, Escobedo es de los municipios más golpeados por las lluvias.
Por el lado contrario, estas fuertes lluvias están favoreciendo a la presa La Boca, donde ya se comenzó a captar una gran cantidad de agua, que será de beneficio durante todo el año.
De igual manera, en la región citrícola también se presentan fuertes precipitaciones que alimentan los diversos cultivos de la zona más fértil del estado, pero que también ya están generando inundaciones en otros puntos de municipios como Galeana.
Reporta PC saldo blanco
Luego de estas intensas lluvias, personal de Protección Civil compartió su primer reporte de atenciones, donde no hubo personas lesionadas, únicamente dñaos materiales.
- Vehículos varados: 0
- Postes caídos o por caer: 25
- Árboles caídos o por caer: 28
- Cables colgando: 42
- Cortos circuitos: 12
No te confíes
Para salvaguardar la integridad física y evitar accidentes durante el paso de las tormentas, las autoridades de Protección Civil recomiendan:
Evitar cruzar zonas de riesgo: No intente cruzar vados, ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.
Resguardarse en un lugar seguro: Ante la presencia de tormentas eléctricas y granizo, permanezca en interiores y aléjese de ventanas, estructuras metálicas o árboles altos.
Conducir con extrema precaución: Encienda las luces intermitentes, reduzca la velocidad y mantenga una distancia de seguridad mayor con otros vehículos.
Asegurar objetos en exteriores: Ante las ráfagas de viento de hasta 60 km/h, retire o asegure macetas, láminas, toldos y objetos que puedan ser proyectados.
Avisar sobre emergencias: Manténgase informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y reporte cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 911.