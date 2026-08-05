Tormenta eléctrica comienza a golpear el Área Metropolitana

Se exhorta a la población a tomar precauciones ante la rápida acumulación de agua y las ráfagas de viento, que podrían generar encharcamientos severos

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Tal como pronosticaron las autoridades competentes, una intensa tormenta eléctrica comenzó a causar estragos en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

Según diversos reportes de personas afectadas en redes sociales, Escobedo es de los municipios más golpeados por las lluvias.

Por el lado contrario, estas fuertes lluvias están favoreciendo a la presa La Boca, donde ya se comenzó a captar una gran cantidad de agua, que será de beneficio durante todo el año.

De igual manera, en la región citrícola también se presentan fuertes precipitaciones que alimentan los diversos cultivos de la zona más fértil del estado, pero que también ya están generando inundaciones en otros puntos de municipios como Galeana.

Reporta PC saldo blanco

Luego de estas intensas lluvias, personal de Protección Civil compartió su primer reporte de atenciones, donde no hubo personas lesionadas, únicamente dñaos materiales.

Vehículos varados: 0

Postes caídos o por caer: 25

Árboles caídos o por caer: 28

Cables colgando: 42

Cortos circuitos: 12

No te confíes

Para salvaguardar la integridad física y evitar accidentes durante el paso de las tormentas, las autoridades de Protección Civil recomiendan: